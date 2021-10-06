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ABD Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 13:43:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Türk çelik üreticisi Özdemir Boru Profil’in 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında göz ardı edilebilir seviye olan %0,32 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit etti. Bakanlık ayrıca Nucor Tubular Products’ın başvurusunu geri çekmesiyle sekiz şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: borular  kota ve vergiler  boru  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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