ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 13:46:33 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Türk çelik üreticileri Kaptan Demir Çelik ve İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında %1,75 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit ederken, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için belirlenen vergi oranı göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,07 oldu.

Bakanlık, kalan 21 şirketin söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediğinin tespit edilmesi durumunda bu şirketlere yönelik idari incelemeyi sonlandırmayı planladığını belirtti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.