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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik damping marjlarını yeniden değiştirdi

Pazartesi, 10 Ocak 2022 11:16:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen inşaat demirine yönelik gerçekleştirdiği antidamping soruşturmasının nihai kararını, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi kararıyla uyuşmaması nedeniyle değiştirdiğini açıkladı. 

Bakanlığın yeniden hesaplayarak belirlediği damping marjları Habaş için %3,96, İçdaş için %4,17 ve diğer şirketler için %4,07 oldu.

Bakanlık, 2017 yılının Mayıs ayında gerçekleştirdiği ve 1 Temmuz 2015 ve 30 Haziran 2016 tarihleri arasını kapsayan antidamping soruşturması sonucunda Habaş için %5,39, İçdaş için %8,17 ve diğer şirketler için %6,94 oranlarında damping marjları belirlemiş, Habaş ve İçdaş ise bakanlık kararını temyize götürmüştü. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi de, bakanlığın kararını geri çevirerek, damping marjlarının yeniden hesaplanmasını istemişti. 2017 yılının Temmuz ayında bakanlık Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını değiştirmişti.


Etiketler: uzun ürünler  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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