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< Güncel Çelik Haberleri

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine geçici telafi edici vergi getirdi

Perşembe, 01 Aralık 2022 14:21:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Türk çelik üreticileri Kaptan Demir Çelik ve İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında %2,17 oranında teşvik aldığını tespit ederken, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için belirlenen vergi oranı göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,07 oldu.

Bakanlık, kalan 21 şirketin söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediğinin tespit edilmesi durumunda bu şirketlere yönelik idari incelemeyi sonlandırmayı planladığını belirtti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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