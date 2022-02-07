ABD Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.
1 Ocak 2020 ve 30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Taylandlı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.
Bakanlık ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %0,98 seviyesinde belirledi.
Antidamping vergisinin 4 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında kayıtlı bulunuyor.