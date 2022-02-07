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ABD Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 07 Şubat 2022 11:51:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Tayland’dan ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2020 ve 30 Aralık 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Taylandlı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %0,98 seviyesinde belirledi.

Antidamping vergisinin 4 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: uzun ürünler  kota ve vergiler  tel  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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