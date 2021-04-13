﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Meksika’dan ithal kaynaklı hasır tele yönelik telafi edici vergi oranlarını açıkladı

Salı, 13 Nisan 2021 11:39:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal kaynaklı hasır tele telafi edici vergi uygulayacağını açıkladı. Telafi edici vergiler, Deacero S.A.P.I. de C.V için %102,10 ve diğer Meksikalı üreticiler için %1,03 oranlarında belirlendi.

Geçtiğimiz ay, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan yapılan kaynaklı hasır tel ithalatı nedeniyle ABD endüstrisinin maddi olarak zarar gördüğünü ve söz konusu üründe Meksika devletinin teşviki olduğunu tespit etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Aralık ayında bakanlık, Meksika’dan ithal kaynaklı çelik hasıra yönelik telafi edici vergi soruşturmasında ön kararı açıklamıştı.


Etiketler: ABD  kota ve vergiler  tel  uzun ürünler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Nis

Malezya Çin’den ithal örgülü çelik tel için antidamping soruşturması başlattı
23  Mar

ABD, POSCO’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisini düşürdü
22  Mar

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı
22  Mar

ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levha için telafi edici vergi oranını güncelledi
18  Mar

ABD Meksika’dan ithal kaynaklı hasır tele vergi getirecek