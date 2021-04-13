ABD Meksika’dan ithal kaynaklı hasır tele yönelik telafi edici vergi oranlarını açıkladı

Salı, 13 Nisan 2021 11:39:00 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal kaynaklı hasır tele telafi edici vergi uygulayacağını açıkladı. Telafi edici vergiler, Deacero S.A.P.I. de C.V için %102,10 ve diğer Meksikalı üreticiler için %1,03 oranlarında belirlendi.

Geçtiğimiz ay, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan yapılan kaynaklı hasır tel ithalatı nedeniyle ABD endüstrisinin maddi olarak zarar gördüğünü ve söz konusu üründe Meksika devletinin teşviki olduğunu tespit etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Aralık ayında bakanlık, Meksika’dan ithal kaynaklı çelik hasıra yönelik telafi edici vergi soruşturmasında ön kararı açıklamıştı.