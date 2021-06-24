ABD Meksika’dan ithal kaynaklı çelik hasıra nihai antidumping vergisi getirdi

Perşembe, 24 Haziran 2021 13:42:38 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’den ithal edilen kaynaklı çelik hasıra yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, söz konusu ürünlerin 1 Nisan 2019 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ABD’ye normal değerlerin altında satıldığını tespit etti.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Deacero için %110,42, Aceromex ve diğer Meksikalı üreticiler için %23,04 oranında olarak belirledi.

Deacero için geçici vergi oranı %152,68, Aceromex ve diğer üreticiler için ise %23,67 oranında belirlenmişti.