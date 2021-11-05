ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 05 Kasım 2021 11:58:43 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal karbon çelikten alaşımlı filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ekim 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Meksikalı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, Nucor Corporation’ın başvurusunu geri çekmesiyle Villacero ve Talleres y Aceros’a yönelik incelemeyi iptal etti.

Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %26,12 seviyesinde belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3000, 7213.91.3010, 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3090, 7213.91.3091, 7213.91.3092, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.4510, 7213.91.4590, 7213.91.6000, 7213.91.6010, 7213.91.6090, 7213.99.0030, 7213.99.0031, 7213.99.0038, 7213.99.0090, 7227.20.0000, 7227.20.0010, 7227.20.0020, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.20.0090, 7227.20.0095, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6050, 7227.90.6051, 7227.90.6053, 7227.90.6058, 7227.90.6059, 7227.90.6080 ve 7227.90.6085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.