ABD İtalya’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya antidamping vergisi uygulamayacak

ABD Ticaret Bakanlığı İtalya’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2020 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Buna göre İtalyan üretici Dalmine’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında satmadığı tespit edildi.
Ayrıca bakanlık Metalfer’in söz konusu dönemde soğuk çekilmiş mekanik boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.
Bakanlık Dalmine için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak sıfır oranında belirledi.