﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD İtalya’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya antidamping vergisi uygulamayacak

Çarşamba, 11 Ocak 2023 11:02:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı İtalya’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2020 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre İtalyan üretici Dalmine’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında satmadığı tespit edildi.

Ayrıca bakanlık Metalfer’in söz konusu dönemde soğuk çekilmiş mekanik boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık Dalmine için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak sıfır oranında belirledi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları arttı

11 Oca | Boru

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Aralık ayında aylık %11,4 arttı

11 Oca | Çelik Haberler

Tenaris Ekvator’da petrol ve doğal gaz sondajı için OCTG boru tedarik edecek

11 Oca | Çelik Haberler

ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

09 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %35,6 arttı

09 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %28,8 yükseldi

09 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken, Kanada’da haftalık artış gösterdi

09 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de kutu profil fiyatları elverişli koşulların sürmesi sonucu arttı

06 Oca | Boru

Hoa Phat’ın çelik satışları piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle 2022’de %7 düşüş gösterdi

06 Oca | Çelik Haberler

Kanada Çin’den ithal OCTG boruya yönelik incelemenin süresini uzattı

06 Oca | Çelik Haberler