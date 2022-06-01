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ABD İngiltere ile 232. Madde vergilerine ilişkin görüşmeleri tamamladı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 10:41:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den ithal çelik ürünlere uygulanan 232. Madde vergilerine ilişkin görüşmelerin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda ABD, İngiltere’de eritilip dökülen ve İngiltere’den ithal edilen ya da sonrasında AB’de işlenen çelik ürünlerine vergiye tabi kota sistemi uygulayacak. Toplam kota ise 500.000 mt seviyesinde yer alacak.

Ayrıca diğer ülkelere uygulanan 232. Madde vergilerini düzenleme olasılığının da değerlendirildiği ancak mevcut vergi oranlarının devam ettirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verildiği bildirildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika çelik üretimi kota ve vergiler 

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