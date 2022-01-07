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ABD imalat sektöründe yeni siparişler ve sevkiyatları Kasım ayında %1,6 arttı

Cuma, 07 Ocak 2022 10:48:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on dokuz ayın on sekizinde artış kaydederek, Kasım ayında 8,4 milyar $ veya %1,6 artışla 531,8 milyar $ oldu. Siparişler, Ekim ayında %1,2 artmıştı.

Sevkiyatlar, son dokuz ayın on sekizinde artış kaydederek, Kasım ayında 3,5 milyar $ ya da %0,7 artışla 527 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Ekim ayında %2 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler 9,1 milyar $ ya da %0,7 artışla 1,26 trilyon $ olarak üst üste on ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,3 artmıştı. Ayrıca, tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı, Ekim ayında kaydedilen 6,77’ye kıyasla 6,78 seviyesine yükseldi.

Stoklar ise son on sekiz ayın on yedisinde artış göstererek, Kasım ayında 5,3 milyar $ veya %0,7 artışla 770 milyar $ oldu. Stoklar, Ekim ayında %0,9 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Ekim ayında kaydedilen 1,46’ya kıyasla değişiklik göstermedi.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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