ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında 4 puan düştü

Salı, 04 Mayıs 2021 12:28:27 (GMT+3) | San Diego

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Nisan ayında üst üste on bir ay büyüme gösterdi.

Nisan ayında satın alma yöneticileri endeksi, Mart ayında kaydedilen %64,7’ye kıyasla 4 puan düşerek %60,7 oldu.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Endeks Nisan seviyesi Mart seviyesi Yeni Siparişler 64,3 68 Üretim 62,5 68,1 Bekleyen siparişler 68,2 67,5 İstihdam 55,1 59,6 Tedarikçi teslimatları 75 76,6 Stok 46,5 50,8 Fiyat 89,6 85,6 Yeni ihracat siparişleri 54,9 54,5 İthalat 52,2 56,7

Söz konusu ayda, 18 imalat sektörünün tamamı büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla tekstil ürünleri; mobilya ve ilgili ürünler; makine; fabrikasyon metal ürünler; birincil metaller; çeşitli imalat ürünleri; kimyasal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; ulaşım ekipmanları; kağıt ürünler; petrol ve kömür ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler ve ahşap ürünler oldu.