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ABD imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında 4 puan düştü

Salı, 04 Mayıs 2021 12:28:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD'nin imalat sektörüne ilişkin son yayımlanan Tedarik Yönetimi Sektörü (ISM) raporuna göre, ABD imalat sektöründeki ekonomik faaliyetler Nisan ayında üst üste on bir ay büyüme gösterdi.

Nisan ayında satın alma yöneticileri endeksi, Mart ayında kaydedilen %64,7’ye kıyasla 4 puan düşerek %60,7 oldu.

Endeksler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Endeks

Nisan seviyesi  

Mart seviyesi

Yeni Siparişler

64,3

68

Üretim

62,5

68,1

Bekleyen siparişler

68,2

67,5

İstihdam

55,1

59,6

Tedarikçi teslimatları

75

76,6

Stok

46,5

50,8

Fiyat

89,6

85,6

Yeni ihracat siparişleri

54,9

54,5

İthalat

52,2

56,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söz konusu ayda, 18 imalat sektörünün tamamı büyüme gösterdi. Bu sektörler sırasıyla tekstil ürünleri; mobilya ve ilgili ürünler; makine; fabrikasyon metal ürünler; birincil metaller; çeşitli imalat ürünleri; kimyasal ürünler; plastik ve kauçuk ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; bilgisayar ve elektronik aletler; metal olmayan madeni ürünler; kıyafet, deri ve benzerleri; ulaşım ekipmanları; kağıt ürünler; petrol ve kömür ürünleri; matbaa ve ilgili faaliyetler ve ahşap ürünler oldu.


Etiketler: ABD  ekonomi  Kuzey Amerika  imalat  |  benzer haberler »


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