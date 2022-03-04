ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya geçici telafi edici vergi getirdi

Cuma, 04 Mart 2022 14:04:42 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürün için Hint çelik üreticileri Goodluck India Limited ve Tube Investments of India Ltd.’nin 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında sırasıyla %3,30 ve %5,57 oranlarında, diğer üç Hint üreticinin ise %3,96 oranında teşvik aldığını tespit etti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Geçici telafi edici vergilerin 3 Mart tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.