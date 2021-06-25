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ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya geçici telafi edici vergi getirdi

Cuma, 25 Haziran 2021 13:41:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Hint çelik üreticileri Goodluck India Limited ve Tube Investments of India Ltd.’nin 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında sırasıyla %5,32 ve %7,70 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit etti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: kota ve vergiler  boru  Kuzey Amerika  borular  ABD  |  benzer haberler »


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