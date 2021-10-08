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ABD Hindistan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Cuma, 08 Ekim 2021 12:19:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik birinci dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Hindistan’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları JSW Steel Limited için %6,69, Uttam Galva Steels Limited için %530,74 ve diğer üreticiler için %6,12 oranlarında yer alıyor.

Birinci dönem sonu incelemesi 1 Temmuz 2021 tarihinde başlatıldı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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