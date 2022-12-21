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ABD Hindistan merkezli Goodluck’tan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya geçici antidamping vergileri getirdi

Çarşamba, 21 Aralık 2022 11:25:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 22 Kasım 2017 ve 31 Mayıs 2019 ile 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki dönemleri kapsayan antidamping vergisi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hint üretici Goodluck India Limited’in (Goodluck) söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık Goodluck’a yönelik ağırlıklı ortalama damping marjını 22 Kasım 2017 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki dönem için %1,59, 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki dönem için ise %1,39 oranlarında belirledi.

Geçici antidamping vergisinin 20 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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