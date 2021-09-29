﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 29 Eylül 2021 11:02:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen yuvarlak kaynaklı alaşımsız çelik boruya yönelik 1 Kasım 2018 ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore’nin söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığı tespit edildi. 

Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: ABD  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  boru  borular  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Eyl

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonucunu açıkladı
27 Eyl

ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %10,8 düştü
10 Eyl

ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
09 Eyl

Ukrayna, Çin’den ithal dikişsiz soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı
01 Eyl

Meksika, ABD’den ithal karbon çeliğinden kaynaklı boruya uyguladığı telafi edici vergiyi uzattı