ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen yuvarlak kaynaklı alaşımsız çelik boruya yönelik 1 Kasım 2018 ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Güney Kore’nin söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığı tespit edildi.
Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.