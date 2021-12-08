ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 08 Aralık 2021 11:46:49 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı alaşımsız çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Kasım 2019 ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, HiSteel Co. Ltd.’nin söz konusu dönemde yuvarlak kaynaklı boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti, ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Hyundai Steel Company için %1,97, Husteel Co., Ltd için %4,07 ve diğer şirketler için %3,21 seviyelerinde belirledi.