ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 05 Mayıs 2022 09:47:58 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen yuvarlak kaynaklı alaşımsız çelik boruya yönelik 1 Kasım 2019 ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi. Ayrıca bakanlık HiSteel’in söz konusu dönemde yuvarlak kaynaklı boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak Husteel için %4,07, Hyundai Steel Company için %1,97 ve diğer Güney Koreli şirketler için %3,21 oranında belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.