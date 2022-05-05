﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Güney Kore’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 05 Mayıs 2022 09:47:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen yuvarlak kaynaklı alaşımsız çelik boruya yönelik 1 Kasım 2019 ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore’nin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi. Ayrıca bakanlık HiSteel’in söz konusu dönemde yuvarlak kaynaklı boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak Husteel için %4,07, Hyundai Steel Company için %1,97 ve diğer Güney Koreli şirketler için %3,21 oranında belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika kota ve vergiler 

Benzer haberler

15 Nis

ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya nihai antidamping vergisi getirdi
11 Nis

ABD Vietnam’dan ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi
07 Nis

ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya nihai antidamping vergisi getirdi
15 Mar

ABD G. Kore’den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı
07 Mar

ABD üç ülkeden ithal dikdörtgen boruya antidamping vergisi/telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
04 Mar

ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya geçici telafi edici vergi getirdi
21 Şub

ABD kaynaklı standart boruya yönelik hile soruşturması başlattı
18 Şub

ABD üç ülkeden ithal yuvarlak kaynaklı boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek
16 Şub

ABD Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi
14 Şub

ABD Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı