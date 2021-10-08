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ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi getirdi

Cuma, 08 Ekim 2021 11:52:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal OCTG borulara uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, HiSteel Co. Ltd.’nin söz konusu dönemde OCTG boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti, ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek.

Bakanlık, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını Hyundai Steel Company için %19,38, SeAH Steel Corporation için %3,85 ve diğer şirketler için %11,62 seviyelerinde belirledi.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: boru  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  borular  ABD  |  benzer haberler »


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