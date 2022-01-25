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ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 25 Ocak 2022 12:25:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları KG Dongbu Steel Co., Ltd. ve diğer şirketler için göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunan %10,51, Hyundai Steel Company için göz ardı edilebilir seviye olan %0,47 oranlarında yer alıyor.

Buna ek olarak, bakanlık Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.’ye yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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