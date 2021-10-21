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ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 21 Ekim 2021 13:58:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen kaynaklı hat borusuna yönelik 1 Aralık 2018 ve 30 Kasım 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Güney Kore’nin söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığı tespit edildi. 

Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110 ve 7306.19.5150 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: borular  boru  kota ve vergiler  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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