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ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 30 Aralık 2022 14:22:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Aralık 2020 ve 30 Kasım 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, HiSteel Co. Ltd.’nin söz konusu dönemde kaynaklı hat borusu sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Nexteel için %2,56, SeAH Steel Corporation için %4,14 ve diğer şirketler için %3,32 seviyelerinde belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110 ve 7306.19.5150 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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