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ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Salı, 11 Ocak 2022 10:18:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Aralık 2019 ve 30 Kasım 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, HiSteel Co. Ltd.’nin söz konusu dönemde kaynaklı hat borusu sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti, ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Hyundai Steel Company ve diğer 29 şirket için %1,93, SeaH Steel Corporation için sıfır seviyelerinde belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110 ve 7306.19.5150 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  kota ve vergiler  ABD  boru  borular  |  benzer haberler »


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