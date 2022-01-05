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ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 10:49:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal karbon kalite boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Güney Koreli çelik üreticilerinin söz konusu dönemde göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde %0,56 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit etti.

Telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarına göre, Hyundai Steel için belirlenen vergi oranı %0,45, Dongkuk Steel için belirlenen veri oranı ise %0,28 olmuştu. İki oran da göz ardı edilebilir seviyede yer almıştı. BDP International ve Sung Jin Steel Co., Ltd için vergi oranı göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde yer alarak %0,50 olarak belirlenmişti.


Etiketler: levha  ABD  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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