ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 04 Nisan 2022 13:59:01 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık Güney Kore’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranı POSCO ve diğer tüm şirketler için %4,35 seviyesinde yer alıyor.

Telafi edici verginin 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.