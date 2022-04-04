﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 04 Nisan 2022 13:59:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık Güney Kore’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranı POSCO ve diğer tüm şirketler için %4,35 seviyesinde yer alıyor.

Telafi edici verginin 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: levha yassı ürünler ABD Kuzey Amerika kota ve vergiler 

Benzer haberler

04 Nis

ABD üç ülkeden ithal paslanmaz rulo levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek
28 Mar

ABD 12 ülkeden ithal boyuna kesme levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek
25 Mar

ABD Çin’den ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
24 Mar

ABD Güney Afrika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
02 Mar

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı
10 Şub

ABD Belçika’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
04 Şub

ABD G. Kore ve İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
05 Oca

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
13 Ara

ABD Almanya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
08 Haz

ABD Çin’den, Rusya’dan ve Ukrayna’dan ithal boyuna kesme levhaya uygulanan vergileri devam ettirecek