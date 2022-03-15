ABD G. Kore’den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Salı, 15 Mart 2022 13:49:33 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal edilen OCTG borulara uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürün için Güney Koreli çelik üreticilerinin 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında teşvik almadığını tespit etti.

Teşvik oranları SeAH Steel Corporation için sıfır, Hyundai Steel Corporation için göz ardı edilebilir seviye olan %0,17 olarak hesaplandı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.1010, 7304.29.1020, 7304.29.1030, 7304.29.1040, 7304.29.1050, 7304.29.1060, 7304.29.1080, 7304.29.2010, 7304.29.2020, 7304.29.2030, 7304.29.2040, 7304.29.2050, 7304.29.2060, 7304.29.2080, 7304.29.3110, 7304.29.3120, 7304.29.3130, 7304.29.3140, 7304.29.3150, 7304.29.3160, 7304.29.3180, 7304.29.4110, 7304.29.4120, 7304.29.4130, 7304.29.4140, 7304.29.4150, 7304.29.4160, 7304.29.4180, 7304.29.5015, 7304.29.5030, 7304.29.5045, 7304.29.5060, 7304.29.5075, 7304.29.6115, 7304.29.6130, 7304.29.6145, 7304.29.6160, 7304.29.6175, 7305.20.2000, 7305.20.4000, 7305.20.6000, 7305.20.8000, 7306.29.1030, 7306.29.1090, 7306.29.2000, 7306.29.3100, 7306.29.4100, 7306.29.6010, 7306.29.6050, 7306.29.8110 ve 7306.29.8150 kodları altında kayıtlı bulunuyor.