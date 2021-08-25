ABD G. Kore, Rusya ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya antidamping vergisi, G. Kore ve Rusya’ya telafi edici vergi getirdi

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 10:56:56 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Rusya ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınçlı boruya antidamping vergisi, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal söz konusu ürünlere de telafi edici vergi getirdiğini açıkladı.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Güney Kore için %4,48, Rusya için %209,72 ve Ukrayna için %23,75 olarak belirledi.

Telafi edici vergiler, Güney Kore için %1,78 ve Rusya için %48,38 oranlarında belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.1020, 7304.19.1030, 7304.19.1045, 7304.19.1060, 7304.19.5020, 7304.19.5050, 7304.31.6050, 7304.39.0016, 7304.39.0020, 7304.39.0024, 7304.39.0028, 7304.39.0032, 7304.39.0036, 7304.39.0040, 7304.39.0044, 7304.39.0048, 7304.39.0052, 7304.39.0056, 7304.39.0062, 7304.39.0068, 7304.39.0072, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7304.59.6000, 7304.59.8010, 7304.59.8015, 7304.59.8020, 7304.59.8025, 7304.59.8030, 7304.59.8035, 7304.59.8040, 7304.59.8045, 7304.59.8050, 7304.59.8055, 7304.59.8060, 7304.59.8065 ve 7304.59.8070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.