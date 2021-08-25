﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
<

ABD G. Kore, Rusya ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya antidamping vergisi, G. Kore ve Rusya’ya telafi edici vergi getirdi

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 10:56:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Rusya ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınçlı boruya antidamping vergisi, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal söz konusu ürünlere de telafi edici vergi getirdiğini açıkladı.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Güney Kore için %4,48, Rusya için %209,72 ve Ukrayna için %23,75 olarak belirledi.

Telafi edici vergiler, Güney Kore için %1,78 ve Rusya için %48,38 oranlarında belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.1020, 7304.19.1030, 7304.19.1045, 7304.19.1060, 7304.19.5020, 7304.19.5050, 7304.31.6050, 7304.39.0016, 7304.39.0020, 7304.39.0024, 7304.39.0028, 7304.39.0032, 7304.39.0036, 7304.39.0040, 7304.39.0044, 7304.39.0048, 7304.39.0052, 7304.39.0056, 7304.39.0062, 7304.39.0068, 7304.39.0072, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7304.59.6000, 7304.59.8010, 7304.59.8015, 7304.59.8020, 7304.59.8025, 7304.59.8030, 7304.59.8035, 7304.59.8040, 7304.59.8045, 7304.59.8050, 7304.59.8055, 7304.59.8060, 7304.59.8065 ve 7304.59.8070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  boru  borular  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Ağu

ABD Çin’den ithal standart boru, hat borusu ve basınçlı boruya uygulanan vergileri devam ettirecek
18  Ağu

ABD Türkiye çıkışlı yuvarlak kaynaklı boru incelemesine ilişkin ön kararını açıkladı
09  Ağu

ABD Ukrayna’dan ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi getirdi
04  Ağu

ABD Vietnam’dan ithal OCTG boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
02  Ağu

ABD, Güney Kore’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik geçici antidamping kararı açıkladı