ABD Çelik Sektörü: 2021’e bakış ve 2022 beklentileri

Perşembe, 30 Aralık 2021 15:50:04 (GMT+3) | İstanbul

ABD Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı Philip Bell'in SteelOrbis'e yaptığı değerlendirme:

2021 yılı ABD’de çelik üreticileri açısından dönüşümsel bir yıl oldu. Sektörde rekor kârlar, stratejik birleşme ve satın almalar ve insan, süreç ve ekipmana yapılan yatırımların devam ettiği görüldü.

Covid-19 salgınının sebep olduğu zorluklar, tedarik zincirindeki aksamalar ve ticari anlaşmazlıklara rağmen yerel çelik üreticileri dünyanın geri kalanına örnek olacak bir çelik sektörü yaratmaya devam etti.

2021 ve 2023 yılları arasında yeni devreye giren, tamamlanmak üzere olan ya da açıklanmış çelik kapasitesi yatırımları 16 milyar $’ın üzerine çıkacak. Bu da ABD’li çelik üreticilerinin sektörün elektrifikasyonu, karbonsuzlaştırılması ve modernize edilmesi konusunda adımlar atmaya devam etmesine olanak tanıyacak yeni ve verimli 9 milyon mt çelik kapasitesi olacağı anlamına geliyor.

2021’in büyük olaylarından biri sektörün karbonsuzlaşma üzerine yoğunlaşması oldu. ABD’li çelik üreticilerinin üretimi dünyadaki en düşük karbon yoğunluğuna sahip. ABD’de üretilen çeliğin karbon yoğunluğu Hindistan ve Çin’de yapılan üretimin yarısı kadar. İklim Liderliği Konseyi’ne göre, ABD çelik sektörü küresel üreticilerle karşılaştırıldığında, ürün segmentine göre değişmekle birlikte %75-320 daha iyi bir karbon verimliliğine sahip.

Karbonsuzlaşma için birden fazla yol bulunsa da, ABD çelik sektörü halihazırda üstün çevresel performans sağlayan kanıtlanmış teknolojileri kullanıyor. Ülkedeki çeliğin %70’ten fazlası elektrik ark ocaklarında ya da DRI, doğal gaz, yenilenebilir kaynaklar veya diğer cevher bazlı metallerle tamamlanan elektrik ark ocağı yoluyla üretiliyor. Ayrıca, ABD’de yüksek fırınla üretim yapan üreticiler düşük karbon salımına sahip çelik ürünler üretmek için peletleştirilmiş demir cevheri kullanıyor.

Diğer bölgeler elektrik ark ocaklı çelik üretim hacmini artırmak için teşvikler, sübvansiyonlar ve hükümet müdahaleleriyle çelik sektörlerini, ABD çelik sektörüne benzetmeye çalışıyorlar. Bu hedefe doğru ilerlerken, ABD’li çelik üreticilerinin karbon konusundaki avantajlarını rekabet avantajına dönüştürmeleri önem taşıyor.

2022 görünümüne gelince, piyasada hem iyimserlik hem de endişe var. ABD’li çelik üreticileri daha verimli olmaya ve yeni nesil ürünler sunmaya devam edecek, ancak yerel ve küresel olarak elektrik ark ocaklı üretimin artması, yüksek kaliteli hurda gibi hammadde talebi, fiyatı ve bulunabilirliği üzerinde baskı oluşturabilir.

Çelik şirketlerinin son zamanlarda kendilerini bu sorunla başa çıkmak üzere konumlandırdığı görüldü. Bu yıl Cleveland-Cliffs, Ferrous Processing and Trading Company’i satın alırken, Northstar BlueScope, yeni yassı haddelenmiş elektrik ark ocağı kapasitesinin faaliyete geçmesinden dolayı ortaya çıkan yüksek kaliteli hurda sıkıntısını azaltmaya yardımcı olmak için MetalX LLC’yi satın aldı.

Ancak daha da önemlisi, artan hurda ihracat vergileri sorununu da ele almalıyız. Hiçbir ülke her hammaddede %100 bağımsız değil. Her gün ülkeler arasında birçok hammaddenin ticareti yapılıyor, bu nedenle söz konusu ürünlere yönelik ihracat vergileri küresel tedarik zinciri üzerinde olumsuz etkiye sahip. Tüm ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu bir şekilde hammaddelerin serbest ve adil ticareti konusunda çalışmalar yapacağını umuyoruz.

Ticarete bakıldığında, 232. Madde vergilerine yönelik yapılan alternatif anlaşmaların adil ve uygulanabilir olması gerekiyor. İthalat ve kapasite artışının görüldüğü bir zamanda, ABD ticari ortaklarıyla mantıklı anlaşmalar gerçekleştirmeli. Bu yılın başından Kasım ayı sonuna kadar ithalat %44,6 artış gösterdi.

Çelik İmalatçıları Birliği olarak, AB’den ithal edilen çelik ürünlere 232. Madde kapsamında vergiye tabi kota uygulamak için ABD ve AB arasında yapılan son anlaşma bizi memnun etti. Yalnızca AB’de eritilip dökülen çelik ürünlerin bu yeni anlaşmadan yararlanacak olmasından memnunuz. Ayrıca, anlaşmanın küresel çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına odaklanıyor olması da bizi cesaretlendiriyor. Bu iki faktör, 232.Maddeye yönelik Japonya ve İngiltere gibi diğer ülkelerle yapılacak anlaşmaların temel taşları olacak.

2022 yılında, ABD Kongresi’nin özellikle uzun mamul üreticilerinin çelik talebini artıracak geleneksel çelik kullanımı yoğun altyapı yatırımlarına yoğunlaşacak bir altyapı yasa tasarısını geçirmesini bekliyoruz. Çip arzı sıkıntısı gibi tedarik zincirinde meydana gelen sorunlar, otomotiv sektörü gibi bazı sektörlerdeki yassı çelik talep döngülerinin uzamasına sebep olabilir.

232. Madde vergilerine dikkatle ve sistemli bir şekilde aranan alternatiflerin, eritme-dökme gereklilikleri ile çevre yönetmeliklerine odaklanmaya ve muaf tutulan ürünlerin yaratacağı etkiyi en aza indirgemeye devam ettiği müddetçe piyasadaki aksaklıkları sınırlandırması gerekiyor.

2022 yılına girerken, temkinli iyimserlik yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor. Olumlu yönden bakıldığında, Nucor, Steel Dynamics, Commercial Metals, Cliffs ve U.S. Steel gibi ABD’nin önde gelen şirketlerinin yıl içerisinde akıllıca yatırımlar ve hamleler yaptığını gördük. Bu durum, verimliliğin artmasını, ürün gamının çeşitlenmesini ve çelik sektörünün daha temiz ve yeşil olmasını sağlayacak.