ABD, Brunei ve Filipinler’den ithal kaynaklı OCTG ürünlerinin Çin vergilerinde hileye neden olduğuna karar verdi

Cuma, 26 Kasım 2021 15:01:47 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Çin’de üretilen girdiler kullanılarak Brunei ve Filipinler’de üretimi tamamlanan kaynaklı OCTG boruların ithalatının, Çin’den ithal doğal gaz ve OCTG ürünlere yönelik uygulanan antidamping ve telafi edici vergilerinde hileye neden olduğunu açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürünün Çin’e uygulanan antidamping ve telafi edici vergilerinin kapsamına alınmasına karar verdi ve Gümrük ve Sınır Koruma biriminden Brunei veya Filipinler’den ABD’ye ihraç edilen her türlü ürün girişini askıya almasını istedi. Ayrıca bakanlık, söz konusu ülkelerden gelen henüz tasfiye edilmemiş ürünlere yönelik Çin için belirlenen genel vergi oranları olan %99,14 antidamping ve %27,08 telafi edici vergi için nakit depozito alınması talimatını verdi.