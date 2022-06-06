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ABD, Belçika ve İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 06 Haziran 2022 12:07:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Belçika ve İtalya’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Belçikalı üretici Industeel ve İtalyan üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Buna ek olarak, bakanlık başvurunun geri çekilmesiyle Belçika merkezli diğer şirketlere yönelik incelemeyi iptal etti.

Ayrıca bakanlık İtalya merkezli Lyman’ın söz konusu dönemde boyuna kesme levha sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Industeel için %1,15, İtalya merkezli NLMK Verona SpA için %1,47, Officine Tecnosider s.r.l için %20,44 ve sekiz İtalyan şirket için %4,43 oranlarında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 6 Haziran tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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