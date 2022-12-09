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ABD Belçika merkezli Industeel’den ithal boyuna kesme levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 09 Aralık 2022 14:17:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Belçika’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Belçikalı üretici Industeel Belgium S.A’nın söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,14 seviyesinde belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %1,15 seviyesinde belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Nihai antidamping vergisinin 9 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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