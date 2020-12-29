ABD bazı ülkelerden ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca antidamping vergisi ve telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Salı, 29 Aralık 2020 12:23:34 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsveç ve Tayvan’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının ve Çin ile Tayvan’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının, damping ve teşvikin devamına yol açabileceğini tespit etti.

Başlıkta geçen söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7225.19.0000, 7226.19.1000 ve 7226.19.9000 kodları altında yer alıyor. Söz konusu ürün 7225.50.8085, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050, 7226.92.8050 ve 7226.99.0180 kodları altında da yer alabilir.