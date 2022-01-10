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ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 11:56:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Aralık 2019 ve 31 Kasım 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, BAE’li üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Ajmal Steel Tubes & Pipes için %2,12, Universal Tube and Plastic Industries için %3,54 ve Conares Metal Supply Limited, TSI Metal Industries ile K.D. Industries Inc için %2,68 seviyelerinde belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5030, 7306.50.5050 ve 7306.50.5070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  boru  borular  |  benzer haberler »


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