ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 29 Aralık 2022 11:14:01 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya yönelik 1 Aralık 2020 ve 30 Kasım 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Buna göre BAE’li şirketlerin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Ajmal Steel Tubes & Pipes için %4,94, Universal Tube and Plastic Industries için %2,61 ve Conares Metal Supply Limited, K.D. Industries Inc ve TSI Metal Industries L.L.C için %3,57 oranlarında belirledi.

Geçici antidamping vergisinin 28 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5030, 7306.50.5050 ve 7306.50.5070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.