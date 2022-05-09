ABD 232. Madde vergilerinin ekonomik etkisini inceleyecek

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 16:32:20 (GMT+3) | İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, 232. Madde vergilerinin çelik ithalatı üzerindeki ekonomik etkisini inceleyeceğini açıkladı.

Komisyon, hazırlayacağı raporda mevcut 232. Madde vergilerinin doğrudan ve en çok etkilediği endüstrilerdeki ticaret, üretim ve fiyatların detaylı bilgisine yer verecek.

Komisyon 21 Temmuz 2022 tarihinde açık duruşma gerçekleştirecek. Diğer tüm partiler ise açıklamalarını komisyona 24 Ağustos 2022 tarihine kadar iletebilecek. Komisyon nihai raporunu 15 Mart 2023 tarihinde yayımlayacak.