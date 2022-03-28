﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD 12 ülkeden ithal boyuna kesme levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 28 Mart 2022 12:26:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Avusturya, Belçika, Brezil, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Tayvan ve Türkiye’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık bu 12 ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Avusturya için %53,72, Belçika için %51,78, Brezilya için %74,52, Çin için %68,72, Fransa için %148,02, Almanya için %22,90, İtalya için %22,19, Japonya için %48,67, Güney Kore için %7,39, Güney Afrika için %94,14, Tayvan için %6,95 ve Türkiye için %50 seviyelerinde yer alıyor.

Antidamping vergilerinin 25 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: levha  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler 

Benzer haberler

25 Mar

ABD Çin’den ithal boyuna kesme levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
24 Mar

ABD Güney Afrika’dan ithal paslanmaz rulo levhaya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
02 Mar

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı
10 Şub

ABD Belçika’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
04 Şub

ABD G. Kore ve İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
05 Oca

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
13 Ara

ABD Almanya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
08 Haz

ABD Çin’den, Rusya’dan ve Ukrayna’dan ithal boyuna kesme levhaya uygulanan vergileri devam ettirecek
22 Mar

ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levha için telafi edici vergi oranını güncelledi
09 Mar

ABD Çin’den ithal boyuna kesme levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek