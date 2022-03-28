ABD 12 ülkeden ithal boyuna kesme levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 28 Mart 2022 12:26:22 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Avusturya, Belçika, Brezil, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Tayvan ve Türkiye’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık bu 12 ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Avusturya için %53,72, Belçika için %51,78, Brezilya için %74,52, Çin için %68,72, Fransa için %148,02, Almanya için %22,90, İtalya için %22,19, Japonya için %48,67, Güney Kore için %7,39, Güney Afrika için %94,14, Tayvan için %6,95 ve Türkiye için %50 seviyelerinde yer alıyor.

Antidamping vergilerinin 25 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.