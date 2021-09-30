ABB kalitesini artırması ve üretim maliyetlerini düşürmesi için Tata Steel’e teknoloji ve ekipman tedarik edecek

Perşembe, 30 Eylül 2021 12:11:50 (GMT+3) | Kalküta

Küresel teknoloji şirketi ABB India Limited, kalitesini artırması ve üretim maliyetlerini düşürmesi için Tata Steel’e ekipman temin edeceğini duyurdu.

Yapılan anlaşma kapsamında, ABB, Tata Steel’in Jamshedpur üretim tesisinde yer alan kompakt şerit üretim hattındaki döküm ünitesinde kullanılmak üzere elektromanyetik fren sistemleri temin edecek. Ayrıca, DCS800DC sürücüleri, kuru tip transformatörler, sıvı soğutmalı sistemler, kurulum hizmeti ve metalürji performansı değerlendirmesi de temin edilecekler arasında yer alıyor.

ABB Metallurgy Müdürü Raghu Badrinathan, “Metalürji çözümlerimiz ve elektromanyetik fren sistemlerimiz sayesinde Tata Steel, döküm ünitelerinde kısa sürede üstün performans elde ederken, kaliteyi artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek,” açıklamasını yaptı.