AB sınırda karbon vergisini planlanandan bir yıl önce yürürlüğe sokmak istiyor

Cuma, 14 Ocak 2022 16:55:47 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) önerisini güncelleyebilir. Avrupa Parlamentosu üyesi Mohammed Chahim, geçiş sürecini hızlandırmak için bir taslak rapor hazırladı ve mekanizmanın kapsamına daha fazla ürün eklenmesi de dâhil olmak üzere bazı değişiklikler tavsiye etti.

Avrupa Komisyonu’nun ilk teklifine göre, SKDM 2023 yılından itibaren geçerli olacak ve geçiş dönemi 2025 yılının sonuna kadar sürecekti. Ancak, taslak rapora göre, geçiş dönemi 2024 yılının sonunda bitebilir. Chahim, bu sayede sınırda karbon vergisinin ilk teklifte önerilen 2026 yılı yerine 2025 yılının başında yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Buna ek olarak, ilk teklif, mevcut ücretsiz AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) tahsislerinin 2035 yılına kadar kademeli olarak kaldırılmasını içerirken, yeni taslak ücretsiz ETS tahsisinin 2028 yılının sonunda kaldırılabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, parlamento üyesi, Avrupa Komisyonu’nun her ülkenin ithalat vergilerinden sorumlu olacağı önerisi yerine, vergiyi uygulamak için bir SKDM otoritesi oluşturmayı önerdi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, taslak rapor Şubat ayının başında ele alınacak.