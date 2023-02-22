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AB Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı önlemleri bir yıl daha uzattı, onuncu yaptırım paketi teklif edildi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:50:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Konseyi, Rusya vatandaşlarını ve ülkenin ekonomik ilişkilerini hedef alan kısıtlayıcı önlemleri 24 Şubat 2024 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Söz konusu uzatma kararı Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporizhzhia bölgelerini yasa dışı bir şekilde işgal etmesi göz önünde bulundurularak alındı.

Buna ek olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Rusya üzerindeki baskıyı onuncu yaptırım paketiyle artıracağını belirtti. Komisyon Rus ekonomisini kritik teknoloji ve sanayi ürünlerinden mahrum bırakmak ve ileri teknoloji ürünlerinin ihracatını daha da kısıtlamak için değeri 11 milyar €’yu aşan ihracat yasakları getirilmesini teklif etti.

Ursula von der Leyen, “Avrupa Birliği tarafından bugüne kadarki en sert yaptırımların getirilmesini planlıyoruz ve getirildiğinde uygulandıklarından emin olmalıyız. Bu nedenle onuncu yaptırım paketi hileyi önlemek için yeni önlemler içeriyor. Yaptırımlardan kaçmak için varlıklarını saklamaya veya satmaya çalışan oligarkların izini süreceğiz. Avrupa Birliği’ne üye devletlerle birlikte Rusya merkez bankasının AB’de tutulan tüm dondurulmuş varlıklarının bir taslağını çıkaracağız,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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