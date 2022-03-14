AB Rusya’dan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatını yasaklıyor

Pazartesi, 14 Mart 2022 10:37:29 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamasına göre, AB ve G7 ülkeleri Rusya’ya yeni bir yaptırım paketi açıkladı.

Yeni yaptırımlar dahilinde AB, Rusya’dan başlıca demir çelik ürünleri ithalatını yasaklayacak. Bu durum Rusya’nın başlıca sektörlerinden birine zarar vererek Rusya’yı milyarlarca dolarlık ihracat gelirinden mahrum bırakacak. Rusya ayrıca AB piyasalarında “en çok kayırılan ülke” statüsünü, bunun sonucunda da Dünya Ticaret Örgütü üyesi olarak yararlandığı ayrıcalıkları kaybedecek. AB ve G7 ülkeleri ayrıca Rusya’nın Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi önde gelen mali kurumlardaki üyelik haklarını da askıya alarak Rusya’nın bu kurumlardan finansman, kredi ya da herhangi başka bir şekilde yararlanmasını engelleyecek.

Öte yandan Rusya’nın seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanması engellenecek. AB Komisyonu Başkanı, AB’den Rusya’ya yapılan lüks eşya ihracatının ve Rusya enerji sektöründe yeni AB yatırımlarının yasaklanacağını belirtti.

AB ve G7 ülkelerinin daha önce açıkladığı üç yaptırım paketi Rus ekonomisini büyük ölçüde etkilemiş ve rublenin düşmesine sebep olmuştu. Çoğu Rus bankası uluslararası bankacılık sisteminin dışında kalırken, şirketler de birbiri ardına Rusya piyasasından çekildiğini açıklıyor.