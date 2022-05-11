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AB Rusya ve Türkiye’den galvanizli sac ithalatına antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:59:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Soruşturma Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 24 Haziran 2021’de başlatılmıştı.

Ukrayna’daki savaş sebebiyle AB’nin Rusya’ya karşı arka arkaya getirdiği yaptırımlar çelik ithalatını etkiledi. Söz konusu yaptırımlar, bu soruşturmaya tabi olan çelik ürünlerini de kapsasa da, Komisyon, antidamping vergilerinin geçerliliği 5 yıl olurken, yaptırımların kapsamı ve süresi her an değişebileceği için vergi kararında bu yaptırımların bir etkisi olmadığını ifade etti.

Türkiye AB’ye galvanizli sac ihracatı yapan ülkelerin başında geliyor. Türk üreticiler sıcak sacda olduğu gibi galvanizlide de söz konusu vergi oranlarıyla AB’ye ihracat yapan Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Hindistan gibi diğer ülkelerle rekabet etmekte zorlanacak.

Nihai vergi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir:

Ülke                   

Şirket

Nihai antidamping vergisi (%)

Rusya

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6

 

Novolipetsk Steel

10,3

 

PAO Severstal

31,3

 

Diğer tüm şirketler

37,4

Türkiye

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

10,6

 

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

2,4

 

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11

 

İş birliği yapan diğer şirketler

8

 

Diğer tüm şirketler

11

Etiketler: galvanizli yassı ürünler Türkiye Rusya Avrupa Birliği çelik üretimi kota ve vergiler 