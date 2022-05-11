AB Rusya ve Türkiye’den galvanizli sac ithalatına antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:59:42 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Soruşturma Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 24 Haziran 2021’de başlatılmıştı.

Ukrayna’daki savaş sebebiyle AB’nin Rusya’ya karşı arka arkaya getirdiği yaptırımlar çelik ithalatını etkiledi. Söz konusu yaptırımlar, bu soruşturmaya tabi olan çelik ürünlerini de kapsasa da, Komisyon, antidamping vergilerinin geçerliliği 5 yıl olurken, yaptırımların kapsamı ve süresi her an değişebileceği için vergi kararında bu yaptırımların bir etkisi olmadığını ifade etti.

Türkiye AB’ye galvanizli sac ihracatı yapan ülkelerin başında geliyor. Türk üreticiler sıcak sacda olduğu gibi galvanizlide de söz konusu vergi oranlarıyla AB’ye ihracat yapan Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Hindistan gibi diğer ülkelerle rekabet etmekte zorlanacak.

Nihai vergi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir: