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AB Rusya menşeli yarı mamul kullanılarak üretilen çelik ithalatını 2024’te yasaklayacak

Salı, 11 Ekim 2022 14:46:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Konseyi Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketi önerisini kabul etti. Yeni yaptırım paketine göre, Rusya’dan yapılan yarı mamul ithalatına yönelik yasağın yanı sıra, üçüncü ülkelerden Rusya menşeli çelik kullanılarak üretilen çeliğin ithalatı da yasaklandı.

Buna göre, üçüncü ülkelerden Rusya menşeli kütük kullanılarak üretilen nihai mamullerin ithalatı 1 Nisan 2024, Rusya menşeli slab kullanılarak üretilen nihai ürünlerin ithalatı ise 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren yasak olacak. Böylece rekabetçi fiyatlardan Rusya çıkışlı hammadde alıp ürettiği nihai mamulünü AB’ye satmayı planlayan Türkiye gibi üçüncü ülkelere yönelik kısıtlamalar sıkılaştırılmış oldu. Söz konusu yaptırımlar Rusya çıkışlı çelik ithalatına getirilen yasağa yönelik geçiş süreciyle uyumlu.

Türkiye tarafına bakıldığında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye çelik sektörüne olumlu yansıması bekleniyordu, ancak şimdi durum tersine döndü. Bu yaptırımlarla Rusya’dan yapılan dampingli çelik ithalatından olumsuz etkilenen Türkiye’nin AB’ye ihracatı da önümüzdeki dönemde riske girecek.


Etiketler: Kütük Slab Yarı Mamul Rusya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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