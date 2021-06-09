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AB Rekabet Kurumu ArcelorMittal’in Liberty Steel’in Fransa’daki tesislerine yönelik teklifi için bir ay içinde karar verecek

Çarşamba, 09 Haziran 2021 11:42:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’a göre, AB Rekabet Kurumu, Liberty Steel Group’un Fransa’da bulunan Ascoval ve Hayange çelik tesislerinin çoğunluk hisselerinin Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal tarafından satın alınmasına ilişkin kararını 9 Temmuz’a kadar verecek.

4 Haziran tarihinde ArcelorMittal AB’nin onayını istedi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, AB, alımı onaylayabilir veya ciddi endişeler bulunması halinde dört aylık bir soruşturma başlatabilir.

Hayange tesisi yıllık 300.000 mt ray üretim kapasitesine sahipken, Ascoval, geri dönüştürülmüş hurdadan yıllık 600.000 mt blum, kütük ve dövme ürünler üretiyor.


Etiketler: Liberty Steel  devralım  Avrupa Birliği  ArcelorMittal  |  benzer haberler »


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