AB otomobil sektörünün karşı karşıya olduğu olumsuz faktörlerin 2023’ün ikinci çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor

Perşembe, 27 Ekim 2022 14:24:38 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 dördüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi, art arda üç çeyrek boyunca düşüş göstermesinin ardından yıllık %1,4 arttı. İkinci çeyrekte kaydedilen artışa rağmen otomotiv sektörü üretimi hem pandemi döneminde hem de 2019 yılı öncesinde kaydedilen seviyelerin oldukça altında kaldı.

Özellikle yarı iletken çip sıkıntısı, artan enerji fiyatları ve nakliye maliyetleri olmak üzere arz tarafında süregelen aksaklıklar otomotiv sektörünü önemli ölçüde etkilemeye devam etti. Bu durum aynı zamanda talebin durgun seyretmesine neden oldu.

Son aylık verilere göre AB’de binek araç kayıtları Eylül ayında yıllık %9,6 artış gösterdi. Ancak bu artış yarı iletken çip sıkıntısının araç üretimini ciddi şekilde engellediği 2021 yılının Eylül ayında kaydedilen düşük seviyelerle karşılaştırılmasından kaynaklanıyor.

AB’de otomotiv üretiminin devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ve Rusya ile Ukrayna arasında savaş nedeniyle 2022 yılında %1,7 düşmesi bekleniyor. Bu olumsuz faktörlerin 2022 yılının geri kalanında ve 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. EUROFER savaştan kaynaklanan aksaklıklar ve belirsizlik önemli ölçüde azalırsa 2023 yılında AB’de otomotiv üretiminin %1,1 toparlanacağını tahmin ediyor.