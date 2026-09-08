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AB OECD üyesi olmayan ülkelere alüminyum hurdası dahil atık ihracatını yasaklamayı planlıyor

Salı, 08 Eylül 2026 14:43:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ta çıkan bir habere göre Avrupa Birliği, alüminyum hurdası dahil olmak üzere OECD üyesi olmayan ülkelere atık ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Stéphane Séjourné'nin, özellikle alüminyum hurdası ihracatını kısıtlamayı amaçlayan ve uzun süredir beklenen ticaret önlemlerini 23 Eylül tarihinde açıklaması bekleniyordu. Ancak kurum içi görüşmelerde önerilen ticaret aracının hurda ihracatının yalnızca yaklaşık yarısını kapsayacağının ortaya çıkması üzerine Séjourné söz konusu plandan vazgeçerek AB'nin ticaret araçları dışında daha kapsamlı bir önlem üzerinde çalışmaya başladı.

Yasak Atık Sevkiyatı Tüzüğü kapsamında uygulanacak

Avrupa Komisyonu şimdi Atık Sevkiyatı Tüzüğü kapsamında, bazı AB aday ülkeleri için istisnalar öngörülmek üzere, alüminyum hurdası dahil atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihracatını yasaklayacak bir yetki devrine dayalı düzenleme üzerinde çalışıyor.

Söz konusu önlem, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi olmayan ve Avrupa çıkışlı metal hurdası ile diğer atıkların ihraç edildiği ülkeler arasında yer alan Çin ve Hindistan dahil başlıca Asya piyasalarının AB hurdasına erişimini etkileyecek.

Teklif ilk olarak kamuoyu görüşüne sunulacak ve 2026 yılı sonuna kadar kabul edilmesi bekleniyor.

Avrupa alüminyum sektörü hurda ihracatına kısıtlama talep ediyor

Avrupa alüminyum sektörü ilkbahardan bu yana, ihracat vergileri gibi olası önlemler de dahil olmak üzere, Avrupa Komisyonu'na hurda ihracatını kısıtlama çağrısında bulunuyor. Önlemlerin açıklanması daha önce haziran ayından eylül ayına ertelenmişti.

Alüminyum hurdası Avrupalı izabe tesisleri için önemli bir hammadde olmasının yanı sıra sektörün karbonsuzlaşma çalışmalarında da önemli rol oynuyor. Alüminyumun geri dönüştürülmesi, boksitten birincil alüminyum üretimine kıyasla %95 daha az enerji gerektirirken, bu durum geri dönüştürülebilir malzemenin AB içerisinde tutulmasının stratejik önemini artırıyor.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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