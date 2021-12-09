AB Komisyonu üçüncü ülkelerin tehditlerine karşı yeni bir çözüm önerdi

Perşembe, 09 Aralık 2021 15:08:24 (GMT+3) | Brescia

Bu hafta Çarşamba günü Avrupa Komisyonu, siyasi nedenlerle yapılan ticari misillemeler ve üçüncü ülkelerden gelen tehditler karşısında ticari alandaki savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan bir önlem paketi sundu. Brüksel ayrıca AB ile ticari ve finansal bağlantıları kötüye kullanan yabancı hükümetlere, şirketlere ve bireylere yaptırım uygulayabilecek.

Örnek olarak Litvanya’daki durum verilebilir. Son zamanlarda, AB ülkesinin kendi topraklarında bir Tayvan temsilciliğinin açılmasına izin vermesinin ardından Çin, pazarını Vilnius’tan gelen mallara kapattı.

Mevcut kurallara göre, bu tür anlaşmazlıklar dış politika sorunları olarak ele alınıyor. Bu da, Çin’e karşı yaptırım uygulamak için 27 hükümetin tamamının onayının gerektiği anlamına geliyor. Böyle bir misilleme karşısında ortak bir çözüm bulamayan komisyon, yaklaşımını değiştirmeyi seçti. Dün önerilen düzenleme ile AB, ticaret politikasının “silahlarını” kullanan üye ülkelerin oybirliğini beklemeden tepki verebilecek. Komisyon, “AB tarafından alınan herhangi bir karşı önlem, yalnızca ekonomik yıldırmaya karşı başka bir yol olmadığında son çare olarak uygulanacak,” dedi.

Komisyon İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, “Jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde, ticaret giderek daha fazla silahlanıyor ve AB ile üye devletleri ekonomik yıldırmanın hedefi haline geliyor. Bu durum karşısında uygun araçlara ihtiyacımız var. Bu teklifle, AB’nin çıkarlarını savunmada kararlı olacağına dair net bir mesaj veriyoruz. Zorlama karşıtı aracın temel amacı caydırıcı olmak. Ancak artık gerektiğinde kullanmak üzere elimizde daha fazla araç var. Bu araç, Avrupa’yı güçlü tutarak önümüzdeki yıllarda jeopolitik zorluklara yanıt vermemizi sağlayacak,” şeklinde konuştu.

Önerinin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Önümüzdeki iki ay içinde, hissedarlar ve vatandaşlar, komisyonun konseye ve parlamentoya rapor etmesi için daha fazla geri bildirim sağlayabilecek.