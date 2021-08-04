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AB Çin’den ve Rusya’dan ithal soğuk haddelenmiş mamullere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 16:24:15 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu, EUROFER’in 3 Mayıs tarihinde yaptığı başvuru üzerine, Çin’den ve Rusya’dan ithal soğuk haddelenmiş yassı mamullere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

İncelemeye tabi “paslanmaz çelik hariç tüm genişlikte alaşımsız veya diğer alaşımlı ve kaplamasız soğuk haddelenmiş” mamuller, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde, 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ve 7226 92 00 kodları altında yer alıyor.

Söz konusu inceleme en az 12, en fazla ise 15 ay içerisinde tamamlanacak.

Söz konusu ürünlere uygulanan vergi, 2016 yılının Temmuz ayında yürürlüğe alınmıştı. Çin’den ithal ürünlere %19,7-22,1 ve Rusya’dan ithal ürünlere %18,7-36,1 oralarında vergi uygulanıyordu.


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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