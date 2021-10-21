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AB Çin’den ithal grafit elektrota geçici antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 21 Ekim 2021 10:15:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal grafit elektrota geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergileri Fangda Group ve Nantong Yangzi Carbon için %24,5 ve Liaoning Dantan Technology Group için %17,5 seviyelerinde yer alıyor.

Soruşturma, Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH ve Tokai ErftCarbon GmbH’in başvurusu üzerine 17 Şubat 2020 tarihinde başlatılmıştı ve 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu. 

Söz konusu ürünler ex 8545 11 00 ve ex 8545 90 90 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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