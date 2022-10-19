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AB çelik sektörü en az 2032 yılına kadar ücretsiz karbon tahsisi almaya devam edecek

Çarşamba, 19 Ekim 2022 15:29:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

10 Ekim’de AB üye ülkeleri ve Avrupa Komisyonu arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, AB Parlamentosu Emisyon Ticaret Sistemi baş müzakerecisi Peter Liese, çelik sektörünün en az 2032 yılına kadar ücretsiz karbon tahsisi almaya devam edeceğini belirtti. Enerji kriziyle birlikte Komisyon, sektörün üzerindeki baskıyı azaltmaya karar vermiş olsa da çelik sektörünün yıllık hedefler dahilinde karbon salımını azaltma yükümlülüğü devam edecek.

Daha önce Avrupa Komisyonu ücretsiz karbon tahsisinin kademeli olarak azaltılması ve 2030 yılında da tamamen kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.

Yüksek elektrik faturalarından etkilenen ve yurt dışından gelen rekabete açık olan alüminyum sektörü de dolaylı maliyet telafisi gibi bazı imtiyazlara sahip olacak.

 


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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